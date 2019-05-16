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      Готівковий курс валют 16 травня: євро і долар майже не змінились

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      Готівковий курс валют на сьогодні 16.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 16 травня в Україні / politeka.net

      Курс гривні щодо євро та долара 16 травня на готівковому ринку зберігає стабільність.

      Долар купували по 26,22 грн (+3 копійки), а продавали по 26,47 грн (так само, як і напередодні), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро у четвер купували по 29,29 грн (+1 копійка), а продавали по 29,70 грн (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 16 травня долар подорожчав на 21 копійку і коштував 26,37 грн. Євро теж додав у ціні – 12 копійок – і коштував 29,49 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Середня зарплата українців в доларах досягла рівня 2013 року: інфографіка

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Валюта Курси валют Гривня
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