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Готівковий курс валют 16 липня: євро подорожчав на кілька копійок

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Готівковий курс валют 16 липня в Україні
Готівковий курс валют 16 липня в Україні / exchangerates.org.uk

Курс гривні щодо євро 16 липня на готівковому ринку знизився на 4 копійки. А от щодо долара США курс вітчизняної валюти залишився незмінним.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро додав у ціні 4 копійки в порівнянні з попереднім робочим днем – купували його по 30,43 гривні, а продавали – по 30,90 гривні.

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Курс долара залишився незмінним – як і в п'ятницю, купували "зелений" по 26,11 гривні, а продавали – по 26,32 гривні.

За курсом валют від НБУ 16 липня євро подешевшав на 3 копійки – 34,54 грн. Долар додав у ціні 1 копійку і коштував 26,23 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар євро Гривня
Джерело: 24 канал
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