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      Готівковий курс валют 16 серпня: євро різко впав

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 16 серпня 2019
      Готівковий курс валют 16 серпня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 16 серпня на готівковому ринку продовжує рости. Євро втратив понад 10 копійок.

      Долар купували по 25,10 грн (на 6 копійок дешевше порівняно з четвергом), а продавали по 25,39 грн (-5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 27,83 грн (на 16 копійок дешевше), а продавали по 28,30 грн (-13 копійок).

      За курсом валют від НБУ 16 серпня долар подорожчав на 8 копійок і коштував 25,32 грн. Євро подешевшав на копійку і коштував 28,23 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро Гривня
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