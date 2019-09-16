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      Готівковий курс валют 16 вересня: гривня стабільна

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      Готівковий курс валют на сьогодні 16.09.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 16 вересня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 16 вересня на готівковому ринку майже не змінився. Валюта втратила в ціні 1-2 копійки.

      Долар купували за 24,65 грн (-1 копійка), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали американську валюту по 24,92 грн (-2 копійки).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували за 27,15 грн (на 1 копійку дешевше, ніж у п'ятницю), а продавали по 27,56 грн (-4 копійки).

      За курсом валют від НБУ 16 вересня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 24,71 грн. Євро подорожчав аж на 20 копійок і коштував 27,42 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Опублікували текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

       

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта Євро Гривня
      Джерело: 24 канал
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