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      Готівковий курс валют 16 листопада: гривня стоїть на місці

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      Готівковий курс валют 16 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 16 листопада в Україні / exchangerates.org.uk

      Курс гривні щодо євро та долара 16 листопада на готівковому ринку несуттєво коливався – євро на кілька копійок зріс, а долар навпаки – подешевшав.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро в п'ятницю несуттєво подорожчав – купували його по 31,36 гривні (+2 копійки), а продавали – по 31,81 гривні (+1 копійка).

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      Долар втратив ще кілька копійок в порівнянні з четвергом – купували його по 27,74 гривні (-1 копійка), а продавали – по 27,98 грн (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 16 листопада долар втратив у ціні 7 копійок і коштував 27,77 грн. Євро також подешевшав – на 5 копійок, до позначки 31,40 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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