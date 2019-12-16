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      Готівковий курс валют 16 грудня: євро та долар продовжують падіння

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      Готівковий курс валют 16 грудня в Україні / isorepublic.com

      Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 16 грудня далі зміцнюється. Долар втратив 2-3 копійки, євро – трохи більше.

      Долар у понеділок купували за 23,31 гривні (на 2 копійки дешевше, аніж у п'ятницю), а продавали по 23,55 гривні (-3 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Скільки в 2020 році ФОПи платитимуть за себе і співробітників

      Євро купували за 25,87 гривні (на 4 копійки дешевше), а продавали по 26,25 гривні (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 16 грудня долар подешевшав на 6 копійок – до 23,50 гривні. Євро натомість подорожчав на 2 копійки – до 26,26 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Ринок землі: у Кабміні розповіли про фінальну версію законопроєкту

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
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