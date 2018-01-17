Готівковий курс валют 17 січня: гривня невпинно дешевшає

Курс гривні щодо євро та долара 17 січня на готівковому ринку, як і увесь січень, продовжував невпинно знижуватись.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували на 8 копійок дорожче, аніж у вівторок – по 34,61 гривні, а продавали на 3 копійки дорожче, аніж день тому – по 35,19 гривні.

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Долар в свою чергу в середу додав у ціні 7 копійок – купували його по 28,48 гривні, а продавали – по 28,76 гривні.

За курсом валют від НБУ 17 січня долар коштував 28,65 гривні – на 9 копійок дорожче, аніж день тому. Євро подешевшав на 3 копійки – до 35,04 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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