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      Готівковий курс валют 17 січня: гривня трішки зросла

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      Готівковий курс валют на сьогодні 17.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 17 січня в Україні / insights.abnamro.nl/

      Курс гривні щодо євро та долара 17 січня на готівковому ринку зміцнився на декілька копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,6 грн (на 4 копійки дешевше, ніж у середу), а продавали по 32,11 грн (-4 копійки).

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      Долар купували по 27,86 грн (-1 копійка), а продавали по 28,12 грн (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 17 січня долар втратив у ціні 16 копійок і коштував 28,01 грн. Євро також подешевшав – одразу на 28 копійок, до позначки 31,90 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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