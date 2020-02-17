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      Готівковий курс валют 17 лютого: гривня зміцнюється

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      Готівковий курс валют 14 лютого в Україні / 24 Канал

      Курс гривні щодо євро та долара 17 лютого на готівковому ринку зростає. Обидві іноземні валюти втратили по кілька копійок.

      Долар у понеділок подешевшав на 3 копійки – купували його за 24,29 гривні, а продавали по 24,50 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Важливо: У Мінекономіки підрахували, якою буде реальна зарплата українців у 2020 році

      Євро у понеділок теж подешевшав – його купували за 26,30 гривні (-4 копійки у порівнянні з п'ятницею), а продавали по 26,64 гривні (-7 копійок).

      Готівковий курс валют у Києві 17 лютого такий:

      • долар – 24,25 гривні (купівля) і 24,33 гривні (продаж);
      • євро – 26,40 гривні (купівля) і 26,50 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 17 лютого долар подешевшав на 2 копійки, його ціна впала до 24,45 гривні. Євро втратив у ціні 8 копійок і коштував 26,50 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Цікаве: Куди та скільки переказували гроші українці в 2019 році

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро
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