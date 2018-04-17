Готівковий курс валют 17 квітня: долар несуттєво впав

Курс гривні щодо долара 17 квітня на готівковому ринку дещо зміцнився. А от євро навпаки виріс на кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 31,95 грн (+4 копійки порівняно з понеділком), а продавали по 32,47 грн (на 3 копійки дорожче, ніж напередодні).

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Долар другий день поспіль падає: 17 квітня його купували по 25,90 грн (на 2 копійки дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 26,17 грн (-3 копійки).

За курсом валют від НБУ 17 квітня долар подешевшав на 4 копійки і коштував 26,08 грн. А курс євро за добу додав у ціні 10 копійок і коштував 32,27 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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