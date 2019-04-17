Готівковий курс валют 17 квітня: гривня стабілізувалась напередодні виборів

Курс гривні щодо євро та долара 17 квітня на готівковому ринку майже не змінився – так, американська валюта втратила у ціні всього 1 копійку.

Євро купували, як і день тому, по 30,06 гривні, свідчать дані сайту finance.ua. А от продавали на 1 копійку дешевше, аніж у вівторок – по 30,45 гривні.

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Долар подешевшав ще на копійку – купували 17 квітня американську валюту по 26,67 гривні, а продавали – по 26,92 гривні.

За курсом валют від НБУ 17 квітня долар подешевшав на 9 копійок і коштував 26,72 грн. Євро втратив у ціні 12 копійок і впав до позначки 30,21 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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