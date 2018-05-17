Готівковий курс валют 17 травня: євро продовжує падати

Курс гривні щодо євро 17 травня на готівковому ринку продовжив зростати. Натомість американський долар залишився на тих самих позиціях, що й день тому.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували на 6 копійок дешевше, аніж день тому – по 30,68 гривні, а продавали на 7 копійок дешевше, аніж 16 травня – по 31,21 гривні.

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А от курс долара у четвер фактично не змінився – купували його по 25,96 гривні, як і днем раніше. А от продавали "зелений" на копійку дешевше, ніж в середу – по 26,20 гривні.

За курсом валют від НБУ 17 травня долар подешевшав на 1 копійку і коштував 26,20 грн. Євро ж втратив у ціні аж 26 копійок і впав до 30,88 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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