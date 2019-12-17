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      Готівковий курс валют 17 грудня: гривня зміцніла ще більше

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      Готівковий курс валют 17 грудня в Україні / morguefile.com

      Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 17 грудня далі поступово зміцнюється. Щоправда іноземна валюта впала несуттєво.

      Долар у вівторок купували за 23,30 гривні (на 1 копійку дешевше, аніж у понеділок), а продавали по 23,52 гривні (-3 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро купували за 25,86 гривні (на 1 копійку дешевше), а продавали по 26,23 гривні (-2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 17 грудня долар подешевшав на 1 копійку – до 23,49 гривні. Євро втратив у ціні більше – 8 копійок – і коштував 26,18 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати: Закон про землю: за і проти

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Євро Долар-Гривня Долар Гривня Валюта Курси валют
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