Готівковий курс валют 18 лютого: долар дешевшає після вихідних

Курс гривні щодо євро 18 лютого на готівковому ринку майже не змінився, а от долар подешевшав на 3 копійки.

Євро купували 18 лютого по 30,52 гривні (+2 копійки в порівнянні з попереднім робочим днем), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж євро, як і днем раніше, по 30,94 гривні.

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Готівковий долар в понеділок втратив у ціні три копійки – купували його по 27,06 гривні, а продавали – по 27,29 гривні.

За курсом валют від НБУ 18 лютого долар подорожчав на 9 копійок і коштував 27,24 грн. Євро додав у ціні 8 копійок, подорожчавши до 30,68 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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