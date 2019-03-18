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      Готівковий курс валют 18 березня: гривня після вихідних продовжила падати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 18.03.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 18 березня в Україні / 24 канал

      Курс гривні щодо євро та долара 18 березня на готівковому ринку, як і весь попередній тиждень, продовжив падати. Так, курс продажу євро вже майже досяг позначки у 31 гривню.

      Євро продовжив суттєво дорожчати 18 березня, свідчать дані сайту finance.ua. Так, купували його по 30,48 гривні (+22 копійки в порівнянні з п'ятницею), а продавали – по 30,97 гривні (+17 копійок).

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      Долар теж додав у ціні – купували його по 26,95 гривні (+12 копійок), а продавали – по 27,25 гривні (+9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 18 березня долар подорожчав аж на 30 копійок  і коштував 27,01 грн. Євро додав у ціні ще більше – 37 копійок – і коштував 30,54 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта
      Джерело: 24 канал
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