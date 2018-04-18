Готівковий курс валют 18 квітня: долар і євро синхронно дорожчають

Курс гривні щодо євро та долара 18 квітня на готівковому ринку знизився на 4 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро додав у ціні 4 копійки – купували його по 31,99 гривні, а продавали – по 32,51 гривні.

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Долар купували 18 квітня на 5 копійок дорожче, аніж день тому – по 25,95 гривні; продавали його на 4 копійки дорожче, аніж у вівторок – по 26,21 гривні.

За курсом валют від НБУ 18 квітня долар коштував так само, як і напередодні – 26,08 грн. А курс євро за добу втратив у ціні 4 копійки і коштував 32,23 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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