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      Готівковий курс валют 18 квітня: долар і євро підскочили

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      Готівковий курс валют на сьогодні 18.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 18 квітня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 18 квітня на готівковому ринку у четвер пішов на спад. Це відбулося напередодні дебатів кандидатів у президенти і на тлі новин про "Приватбанк".

      Євро купували по 30,11 грн (+5 копійок порівняно з середою), а продавали по 30,51 грн (+6 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Що буде з "Приватбанком" і його клієнтами: думка фахівця

      Долар подорожчав більше. У четвер його купували по 26,76 грн (+9 копійок), а продавали по 27,03 грн (+11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 18 квітня долар подешевшав на 3 копійки і коштував 26,69 грн. Євро втратив у ціні 5 копійок і впав до позначки 30,16 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні після виборів: думки економістів

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Євро Гривня
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