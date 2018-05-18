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Готівковий курс валют 18 травня: гривня дорожчає напередодні вихідних

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Готівковий курс валют 18 травня в Україні
Готівковий курс валют 18 травня в Україні / news.online.ua

Курс гривні щодо євро та долара 18 травня на готівковому ринку зріс на кілька копійок. При цьому євро втратив більше, аніж долар.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро подешевшав 18 травня на 5 копійок – купували його по 30,63 гривні, а продавали – по 31,16 гривні.

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А от курс долара в п'ятницю опустився на 2 копійки в порівнянні з поперднім днем – купували "зелений" по 25,94 гривні, а продавали – по 26,18 гривні.

За курсом валют від НБУ 17 травня долар подешевшав на 1 копійку і коштував 26,20 грн. Євро ж втратив у ціні аж 26 копійок і впав до 30,88 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня євро Валюта Курси валют Долар Гривня
Джерело: 24 Канал
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