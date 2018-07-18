Готівковий курс валют 18 липня: долар різко підскочив

Курс гривні щодо євро 18 липня на готівковому ринку зріс на кілька копійок. А от курс гривні щодо долара навпаки впав.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували по 30,42 грн (на 6 копійок дешевше, ніж у вівторок), а продвали по 30,88 грн (-4 копійки).

Читайте також: Чому не можна економити на здоров’ї та відпустках

Курс долара навпаки підскочив. 18 липня його купували по 26,20 грн (+8 копійок), а продавали по 26,41 грн (+9 копійок).

За курсом валют від НБУ 18 липня євро подешевшав на 2 копійки – до 34,69 грн. Долар додав у ціні 1 копійку і коштував 26,22 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Проїзд у Києві – один із найдорожчих у Європі: інфографіка