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      Готівковий курс валют 18 липня: долар та євро суттєво подорожчали

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 18 липня 2019
      Готівковий курс валют 18 липня в Україні / glavred.info

      Курс гривні щодо євро та долара 18 липня на готівковому ринку почав знижуватися. Так, американська валюта додала в ціні 8 копійок, а європейська – подорожчала ще істотніше.

      Долар подорожчав у четвер на 8 копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 25,87 гривні, а продавали – по 26,15 гривні.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро подорожав ще суттєвіше. Купували його 18 липня по 28,94 гривні (+10 копійок), а продавали – по 29,40 гривні (+12 копійок).

      За курсом валют від НБУ 18 липня долар коштував, як і день тому, 25,86 грн. Євро подешевшав на 3 копійки і коштував 29,00 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Курс американського долара значно завищений, – МВФ

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Гривня Євро Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта
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