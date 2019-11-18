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      Готівковий курс валют 18 листопада: гривня залишається стабільною

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      Готівковий курс валют 18 листопада в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 18 листопада на готівковому ринку майже не змінився. Коливання курсу – в межах 2-3 копійок.

      Долар в понеділок купували за 24,09 гривні (на 2 копійки дешевше, аніж в п'ятницю), а продавали по 24,33 гривні (на 3 копійки дешевше), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Куди Зеленський веде українську економіку: думки експертів

      Євро у понеділок купували по 26,52 гривні, що на 3 копійки дорожче, ніж у п'ятницю. Продавали європейську валюту по 26,91 гривні (+2 копійки).

      За курсом валют від НБУ 18 листопада долар подешевшав на 2 копійки і коштував 24,22 гривні. Євро навпаки, подорожчав на 6 копійок і коштував 26,72 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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