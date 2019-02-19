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      Готівковий курс валют 19 лютого: євро та долар далі падають

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      Готівковий курс валют на сьогодні 19.02.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 19 лютого в Україні / Фото прес-служби НБУ // flickr

      Курс гривні щодо євро та долара 19 лютого на готівковому ринку зміцнився на 5-6 копійок.

      Євро у вівторок купували по 30,47 грн (на 6 копійок дешевше), а продавали по 30,89 грн (-5 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 27,01 грн (-5 копійок), а продавали по 27,23 грн (-6 копійок).

      За курсом валют від НБУ 19 лютого долар подешевшав на 9 копійок і коштував 27,19 грн. Євро додав у ціні 12 копійок, подорожчавши до 30,80 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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