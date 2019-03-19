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      Готівковий курс валют 19 березня: гривня далі котиться вниз

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      Готівковий курс валют на сьогодні 19.03.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 19 березня в Україні / goloskarpat.info

      Курс гривні щодо євро та долара 19 березня на готівковому ринку продовжив падіння. Національна валюта втратила ще понад 10 копійок.

      Євро у вівторок купували по 30,61 грн (на 13 копійок дорожче порівняно з понеділком), а продавали по 31,07 грн (+12 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Долар купували по 27,07 грн (+12 копійок), а продавали по 27,34 грн (+9 копійок).  

      За курсом валют від НБУ 19 березня долар подорожчав на 13 копійок і коштував 27,13 грн. Євро додав у ціні ще більше – 25 копійок – і коштував 30,79 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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