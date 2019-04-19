20:36
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Готівковий курс валют 19 квітня: долар суттєво додав перед виборами

      203 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют на сьогодні 19.04.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 19 квітня в Україні / biz.censor.net.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 19 квітня на готівковому ринку знизився, причому долар подорожчав майже на 10 копійок.

      Євро в останній робочий день перед виборами додав у ціні кілька копійок, свідчать дані сайту finance.ua. Купували євро по 30,13 гривні (+2 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,58 гривні (+7 копійок).

      Читайте також: Що буде з курсом гривні після виборів: думки економістів

      Долар купували в п'ятницю по 26,84 гривні (+8 копійок), а продавали – по 27,14 (+11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 18 квітня долар подешевшав на 3 копійки і коштував 26,69 грн. Євро втратив у ціні 5 копійок і впав до позначки 30,16 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижувалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Яку суму податку на нерухомість українці сплатили від початку року

      blog_ava
      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      сьогодні
      14263
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні , 20:00 Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 1564
      Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати
      сьогодні , 19:30 Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати
      941
      Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      сьогодні , 18:00 Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      Ірина Поліщук 685
      5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      сьогодні , 17:30 5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами
      453
      Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      сьогодні , 16:15 Перед фіналом: про що не говорять Зеленський і Порошенко у рекламі та програмах
      Центр UA 554
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук