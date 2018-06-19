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Готівковий курс валют 19 червня: долар злетів угору

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Готівковий курс валют 19 червня в Україні
Готівковий курс валют 19 червня в Україні / pravda.lutsk.ua

Курс гривні щодо долара 19 червня на готівковому ринку суттєво послабився. Євро також подорожчав.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 30,30 грн (на 6 копійок дорожче, ніж напередодні), а продавали по 30,85 грн (+5 копійок).

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Долар подорожчав ще більше: 19 червня його купували по 26,14 грн (+8 копійок), а продавали по 26,40 грн (+10 копійок).

За курсом валют від НБУ 19 червня долар, як і день до того, коштував 26,32 грн. Євро ж додав у ціні 5 копійок і коштував 30,57 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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