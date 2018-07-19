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Готівковий курс валют 19 липня: долар помітно дорожчає другий день поспіль

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Готівковий курс валют 19 липня в Україні
Готівковий курс валют 19 липня в Україні / bankobime.com

Курс гривні щодо євро та долара 19 липня на готівковому ринку знову знизився, причому "зелений" за останні два дні додав у ціні 15 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 19 липня купували по 30,47 гривні (+5 копійок в порівнянні з середою), а продавали – по 30,95 гривні (+7 копійок).

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Долар продовжив дорожчати: купували його по 26,27 гривні (+7 копійок в порівнянні з середою), а продавали – по 26,50 гривні (+9 копійок).

За курсом валют від НБУ 19 липня євро подешевшав на 15 копійок – до 30,54 грн. Долар додав у ціні 8 копійок і коштував 26,30 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 канал
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