Курс гривні щодо євро 19 листопада на готівковому ринку знизився одразу на майже два десятки копійок, а от щодо американського долара – фактично не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в понеділок купували по 31,49 гривні (+13 копійок в порівнянні з попередньою п'ятницею), а продавали – по 31,97 гривні (+16 копійок).

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Долар 19 листопада купували, як і в п'ятницю, по 27,74 гривні, а продавали – по 28,00 гривні (+ 2 копійки в порівнянні з попереднім робочим днем).

За курсом валют від НБУ 19 листопада долар втратив у ціні 2 копійки і коштував 27,75 грн. Євро ж подорожчав на 9 копійок – до позначки 31,49 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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