Готівковий курс валют 19 грудня: євро та долар припинили рости

Курс гривні щодо євро та долара 19 грудня на готівковому ринку припинив падіння і дещо стабілізувався.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 32,63 грн (+2 копійки), а продавали по 33,24 грн (-5 копійок).

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Долар 19 грудня купували по 27,74 грн (на 2 копійки дешевше порівняно з понеділком), а продавали по 28,10 грн (-11 копійок).

За курсом валют від НБУ 19 грудня долар підскочив на 24 копійки і коштував 27,87 грн. Євро подорожчав на 25 копійок і, за офіційним курсом НБУ, коштував 32,87 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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