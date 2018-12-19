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      Готівковий курс валют 19 грудня: долар подешевшав майже на 10 копійок

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      Готівковий курс валют на сьогодні 19.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 19 грудня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо долара 19 грудня на готівковому ринку підріс одразу на 9 копійок, натомість щодо євро майже не змінився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 19 грудня купували по 31,43 гривні (-2 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 31,86 гривні (як і у вівторок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували у середу на 9 копійок дешевше, аніж день тому – по 27,69 гривні; продавали "зелений" по 27,93 гривні (-7 копійок в порівнянні з попереднім днем).

      За курсом валют від НБУ 19 грудня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 27,84 грн. Євро натомість додав у ціні 5 копійок, до позначки 31,68 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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