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Готівковий курс валют 20 березня: гривня трохи зміцнилася

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Готівковий курс валют 20 березня в Україні
Готівковий курс валют 20 березня в Україні / agronews.ua

Курс гривні щодо долара та євро 20 березня на готівковому ринку піднявся на кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 32,24 грн, що на 3 копійки дешевше, ніж у понеділок. Продавали європейську валюту по 32,84 грн (-6 копійок).

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Долар 20 березня купували по 26,21 грн (на 10 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 26,56 грн (-12 копійок).

За курсом валют від НБУ 20 березня долар додав у ціні ще 8 копійок і коштував 26,43 грн. А от євро подорожчав аж на 13 копійок – до 32,54 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар Гривня Долар-Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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