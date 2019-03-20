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      Готівковий курс валют 20 березня: гривня продовжує падати, однак не так стрімко

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      Готівковий курс валют на сьогодні 20.03.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 20 березня в Україні / 24 канал

      Курс гривні щодо євро та долара 20 березня на готівковому ринку, як і протягом останніх 10 днів, продовжив падати, однак не так суттєво, як до цього.

      Євро 20 березня купували по 30,68 гривні – це на 7 копійок більше, аніж день тому, свідчать дані сайту finance.ua. Продавали ж євро по 31,14 гривні (+ 5 копійок).

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      Долар у середу додав у ціні на готівковому ринку 4 копійки – купували його по 27,11 гривні, а продавали – по 27,38 гривні.

      За курсом валют від НБУ 20 березня долар подорожчав на 3 копійки і коштував 27,16 грн. Євро додав у ціні 6 копійок і коштував 30,85 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в 2018 році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливалася в районі позначки у 28 гривень, а з початку 2019 поступово знижалась до 26,30-26,60 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня 2018 року – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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