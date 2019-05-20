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      Готівковий курс валют 20 травня: гривня починає тиждень з підйому

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      Готівковий курс валют на сьогодні 20.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 20 травня в Україні / gettyimages.com

      Курс гривні щодо євро та долара 20 травня на готівковому ринку відчутно укріпився – американська валюта подешевшала на 10-12 копійок, а європейська – одразу на 17.

      Долар в понеділок подешевшав в порівнянні з п'ятницею, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 26,10 гривні (-12 копійок), а продавали – по 26,36 гривні (-10 копійок).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро подешевшав ще більше – одразу на 17 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем. Купували європейську валюту по 29,09 гривні, а продавали – по 29,51 гривні.

      За курсом валют від НБУ 20 травня долар подорожчав на 2 копійки і коштував 26,36 грн. Євро втратив у ціні 6 копійок і коштував 29,45 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Штормове попередження від НБУ: політики та олігархи намагаються спотворити реальність

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня Євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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