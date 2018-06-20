Готівковий курс валют 20 червня: долар далі росте

Курс гривні щодо долара 20 червня на готівковому ринку продовжує падіння. З курсом євро суттєвих змін за день не сталося.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували по 30,31 грн (+1 копійка), а продавали по 30,85 грн (так само, як і напередодні).

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Долар купували по 26,18 грн, що на 4 копійки дорожче, ніж у вівторок, а продавали по 26,45 грн (+5 копійок).

За курсом валют від НБУ 20 червня долар подорожчав на 12 копійок і коштував 26,44 грн. Євро ж навпаки, подешевшав на 7 копійок і коштував 30,50 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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