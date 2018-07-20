21:37
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, сьогодні
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Готівковий курс валют 20 липня: долар припинив дорожчати

333 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 20 липня в Україні
Готівковий курс валют 20 липня в Україні / pinterest.com

Курс гривні щодо євро 20 липня на готівковому ринку знизився на три копійки. Натомість щодо долара США гривня зберегла паритет і зупинила падіння, яке тривало два попередні дні.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в п'ятницю додав у ціні 3 копійки – купували його по 30,50 гривні, а продавали – по 30,98 гривні.

Читайте також: Небезпечно для життя: як в Україні процвітає шкідливий бізнес

Долар 20 липня купували, як і в четвер, по 26,27 гривні, а продавали на копійку дешевше, аніж день тому – по 26,49 гривні.

За курсом валют від НБУ 20 липня євро подорожчав на 14 копійок – до 30,68 грн. Долар додав у ціні 17 копійок і коштував 26,47 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Пенсійний вік в Україні та інших країнах Європи: де найменше?

Теги: Новини України Долар євро Валюта Долар-Гривня Курси валют Гривня
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
сьогодні, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 259
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
сьогодні, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 205
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
сьогодні, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 420
Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
сьогодні, 17:00 Чому та коли ми повинні готуватись до другої військової кампанії Путіна
Семен Кабакаєв 1472
Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
сьогодні, 16:15 Як не втратити форму під час відпустки: поради фітнес-тренера
659
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Кива відповів на заяву Деконоїдзе щодо звільнення
 22 квітня 2016 , 14:32
Експерт пояснив, чому в США не будуть переглядати результати виборів
 14 листопада 2016 , 07:01
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук