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      Готівковий курс валют 20 листопада: євро підскочив

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      Готівковий курс валют 20 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 20 листопада в Україні / informator.news

      Курс гривні щодо євро 20 листопада на готівковому ринку впав на декілька копійок. Долар майже не змінився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у вівторок купували по 31,58 грн, що на 9 копійок дорожче, ніж у понеділок, а продавали по 32,03 грн (+5 копійок).

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      Долар купували по 27,74 грн (ціна не змінилася), а продавали по 27,98 грн (на 2 копійки дешевше, ніж напередодні).

      За курсом валют від НБУ 20 листопада долар додав у ціні 1 копійку і коштував 27,76 грн. Євро ж подорожчав суттєвіше, на 23 копійок – до позначки 31,72 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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