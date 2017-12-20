Готівковий курс валют 20 грудня: після різкого падіння гривня трохи зміцнилася

Курс гривні щодо євро та долара 20 грудня на готівковому ринку дещо укріпився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у середу купували по 32,64 грн (+1 копійка), а продавали по 33,19 грн (-5 копійок).

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Долар 20 грудня купували по 27,68 грн (на 6 копійок дешевше порівняно з вівторком), а продавали по 27,99 грн (-11 копійок).

За курсом валют від НБУ 20 грудня долар підріс на 1 копійку і коштував 27,88 грн. Євро подорожчав на 9 копійок і, за офіційним курсом НБУ, коштував 32,96 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 33 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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