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      Готівковий курс валют 20 грудня: євро і долар продовжують падати

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      Готівковий курс валют на сьогодні 20.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 20 грудня в Україні / pogliad.ua

      Курс гривні щодо долара та євро 20 грудня на готівковому ринку ще більше зміцнився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,39 грн (на 4 копійки дешевше, ніж у середу), а продавали по 31,81 грн (на 6 копійок дешевше).

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      Долар купували по 27,57 грн (на 12 копійок дешевше, ніж напередодні), а продавали по 27,82 грн (-11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 20 грудня долар подешевшав на 13 копійок і коштував 27,71 грн. Євро також подешевшав – на 7 копійок – до позначки 31,61 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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