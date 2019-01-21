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      Готівковий курс валют 21 січня: гривня додала ще кілька копійок у ціні

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      Готівковий курс валют на сьогодні 21.01.2019: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 21 січня в Україні / oxu.az

      Курс гривні щодо євро та долара 21 січня на готівковому ринку продовжив укріплятись. Зокрема, європейська валюта опустилась нижче позначки 32 гривні за 1 євро.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро в понеділок подешевшав на 8 копійок – купували його по 31,54 гривні, а продавали – по 31,97 гривні.

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      Долар також втратив у ціні, щоправда, лише 4 копійки – купували 21 січня його по 27,78 гривні, а продавали – по 28,04 гривні.

      За курсом валют від НБУ 21 січня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 27,98 грн. Євро також втратив у ціні 5 копійок і опустився до позначки 31,90 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Джерело: 24 канал
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