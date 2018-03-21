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Готівковий курс валют 21 березня: долар та євро продовжують синхронно падати

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Готівковий курс валют 21 березня в Україні
Готівковий курс валют 21 березня в Україні / jp.123rf.com

Курс гривні щодо євро та долара 21 березня на готівковому ринку, як і у понеділок та вівторок, продовжив зміцнюватись. Так, щодо європейської валюти гривня у середу відіграла 15 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували 21 березня по 32,09 гривні – на 15 копійок дешевше, аніж у вівторок. Продавали ж його по 32,66 гривні – це на 17 копійок менше, аніж день тому.

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Долар в середу купували по 26,17 гривні – це на 4 копійки дешевше, аніж вчора. А купували "зелений" по 26,49 гривні – на 7 копійок дешевше, аніж 20 березня.

За курсом валют від НБУ 21 березня долар втратив у ціні 13 копійок і коштував 26,30 грн. А євро подешевшав аж на 26 копійок – до 32,28 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Курси валют Валюта
Джерело: 24 Канал
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