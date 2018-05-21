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Готівковий курс валют 21 травня: євро втратив майже 20 копійок після вихідних

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Готівковий курс валют 21 травня в Україні
Готівковий курс валют 21 травня в Україні / writeaboutbirth.com

Курс гривні щодо євро та долара 21 травня на готівковому ринку продовжив зміцнюватись. Зокрема, євро опустилось до показників листопада 2017 року, коли його купували менш ніж за 31 гривню.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували 21 транвя на 18 копійок дешевше, аніж попереднього робочого дня – по 30,45 гривні. Продавали його по 30,99 гривні – це на 17 копійок менше, аніж 18 травня.

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Долар купували в понеділок на 5 копійок дешевше, аніж наприкінці минулого тижня – по 25,89 гривні. Продавали ж "зелений" по 26,14 гривні – це на 4 копійки дешевше, аніж в п'ятницю.

За курсом валют від НБУ 21 травня долар подешевшав на 4 копійки і коштував 26,14 грн. Євро ж втратив у ціні 11 копійок і впав до 30,80 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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