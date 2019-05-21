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      Готівковий курс валют 21 травня: долар і євро падають

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      Готівковий курс валют на сьогодні 21.05.2019 - курс долару та євро
      Готівковий курс валют 21 травня в Україні / goloskarpat.info

      Курс гривні щодо євро та долара 21 травня на готівковому ринку продовжує зміцнюватися.

      Долар купували по 26,04 грн (-6 копійок), а продавали по 26,30 грн (-6 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29 грн (-9 копійок), а продавали по 29,42 грн (-9 копійок).

      За курсом валют від НБУ 21 травня долар втратив одразу 16 копійок і коштував 26,20 грн. Євро подешевшав на 19 копійок і коштував 29,26 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Місія МВФ прибула в Україну: що відомо

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

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      Теги: Новини України Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро Курси валют
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