20:39
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Готівковий курс валют 21 листопада: гривня додала у ціні ще копійку

      72 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 21 листопада в Україні / segodnya.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 21 листопада на готівковому ринку несуттєво зріс.

      Долар у четвер подешевшав на копійку – купували його за 24,09 гривні, а продавали по 24,31 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем

      Євро купували, як і день тому, за 26,56 гривні, а продавали по 26,93 гривні (-1 копійка).

      За курсом валют від НБУ 21 листопада долар подешевшав на 2 копійки і коштував 24,18 гривні. Євро ж подешевшав на 7 копійок і коштував 26,74 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Цікаво: Укрзалізниця та ще три об'єкти поповнили список стратегічних держпідприємств

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      У Москві спалахнула велика пожежа, яку все ж вдалося загасити: відео
      сьогодні
      7359
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Євро Долар
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 18:46 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 1658
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1564
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      468
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 2106
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сьогодні , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 1808
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук