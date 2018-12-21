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      Готівковий курс валют 21 грудня: гривня суттєво додала у п'ятницю

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      Готівковий курс валют на сьогодні 21.12.2018: курс долару та євро
      Готівковий курс валют 21 грудня в Україні / kompasiana.com

      Курс гривні щодо євро та долара 21 грудня на готівковому ринку зріс, причому досить суттєво – обидві валюти втратили понад 10 копійок у ціні.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 21 грудня купували по 31,28 гривні (-11 копійок в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 31,74 (-7 копійок).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар у п'ятницю суттєво подешевшав – купували його по 27,42 гривні (-15 копійок в порівнянні з четвергом), а продавали – по 27,70 гривні.

      За курсом валют від НБУ 21 грудня долар подешевшав ще на 14 копійок і коштував 27,57 грн. Євро також подешевшав – на 4 копійки – до позначки 31,57 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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