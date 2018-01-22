Готівковий курс валют 22 січня: євро та долар зупинили стрімкий ріст

Курс гривні щодо євро та долара 22 січня на готівковому ринку суттєво не змінився. Європейська та американська валюта в середньому коштують майже так само, як у п'ятницю.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 34,91 грн (+5 копійок порівняно з п'ятницею), а продавали по 35,47 грн (так само, як і в п'ятницю).

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Долар 22 січня купували по 28,67 грн (+4 копійки), а продавали по 28,92 грн (+2 копійки).

За курсом валют від НБУ 22 січня долар коштував 28,84 гривні – на 7 копійок дорожче, аніж наприкінці минулого тижня. Євро подорожчав одразу на 14 копійок – до позначки у 35,34 гривні.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада до сьогодні долар упевнено росте.

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує 35 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

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