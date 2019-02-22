Готівковий курс валют 22 лютого: гривня втратила кілька копійок напередодні вихідних

Курс гривні щодо євро та долара 22 лютого на готівковому ринку несуттєво знизився – євро подорожчав на 2 копійки, а "зелений" – всього на одну.

Євро в п'ятницю несуттєво подорожчав, свідчать дані сайту finance.ua. Купували його по 30,46 гривні (+2 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 30,84 гривні (+1 копійка).

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Долар додав у ціні одну копійку в п'ятницю – купували його по 26,91 гривні, а продавали – по 27,14 гривні.

За курсом валют від НБУ 22 лютого долар подешевшав на 8 копійок і коштував рівно 27 грн. Євро втратив у ціні 7 копійок і коштував 30,65 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяця понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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