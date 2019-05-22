Готівковий курс валют 22 травня: гривня знову почала падати

Курс гривні щодо євро та долара 22 травня на готівковому ринку після кількаденного зростання знову почав знижуватись – щоправда, ключові світові валюти додали в ціні несуттєво.

Долар у середу купували на 7 копійок дорожче, аніж день тому – по 26,11 гривні, свідчать дані сайту finance.ua. А продавали "зелений" на 6 копійок дорожче, ніж у вівторок – по 26,36 гривні.

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Євро 22 травня також подорожчав – купували його по 29,09 гривні (+9 копійок), а продавали – по 29,49 гривні (+8 копійок).

За курсом валют від НБУ 22 травня долар втратив 9 копійок і коштував 26,11 грн. Євро подешевшав на 12 копійок і коштував 29,14 грн.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.