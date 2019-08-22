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      Готівковий курс валют 22 серпня: євро і долар подешевшали ще більше

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 22 серпня 2019
      Готівковий курс валют 22 серпня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 22 серпня на готівковому ринку зміцнився ще приблизно на 10 копійок.

      Курс долара опустився нижче 25 грн, свідчать дані сайту finance.ua. У четвер його купували по 24,99 грн (на 9 копійок дешевше, ніж у середу), а продавали по 25,25 грн (-9 копійок).

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 27,65 грн (-10 копійок), а продавали по 28,07 грн (-10 копійок).

      За курсом валют від НБУ 22 серпня долар подорожчав на 7 копійок і коштував 25,20 грн. Євро подорожчав на 15 копійок і коштував 27,99 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Чому з приходом незалежності в Україну зайшов олігархат та що чекає на українську економіку далі

      Чому долар "стрибає"?Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро
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