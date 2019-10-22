Готівковий курс валют 22 жовтня: долар і євро подешевшали

Курс гривні щодо євро та долара 22 жовтня на готівковому ринку зміцнився. Долар і євро не дорожчають від п'ятниці.

Долар купували за 24,73 грн (-7 копійок в порівнянні з понеділком), свідчать дані сайту finance.ua. Продавали "зелений" по 25 грн (-11 копійок).

Важливо: У МВФ назвали умови щодо нової програми для України

Євро у вівторок купували за 27,44 гривні (-7 копійок), а продавали по 27,89 грн (-11 копійок).

За курсом валют від НБУ 22 жовтня долар подешевшав на 6 копійок і коштував 24,98 грн. А от євро коштував 27,90 грн, як і в понеділок.

Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Газовий шантаж Росії: як Україні уникнути помилок попередників

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу