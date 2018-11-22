Курс гривні щодо євро та долара 22 листопада на готівковому ринку несуттєво впав.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер купували по 31,54 грн (на 2 копійки дорожче, ніж у середу), а продавали по 31,96 грн (так само, як і напередодні).

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Долар купували по 27,75 грн (+1 копійка), а продавали по 27,99 грн (+1 копійка).

За курсом валют від НБУ 22 листопада долар подорожчав на 2 копійки і коштував 27,78 грн. Євро ж подешевшав на 1 копійку – до позначки 31,69 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Починаючи з вересня ціна долара несуттєво коливається в районі позначки у 28 гривень.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро відновив ріст, а починаючи з кінця вересня європейська валюта знову почала падати, втративши за півтора місяці понад 1 гривню у ціні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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