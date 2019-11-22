Готівковий курс валют 22 листопада: гривня продовжує дорожчати
Курс гривні щодо євро та долара 22 листопада на готівковому ринку дотримувався тенденції останніх тижнів та зріс ще на 4 копійки.
Долар у п'ятницю втратив у ціні ще 4 копійки – купували його за 24,05 гривні, а продавали по 24,27 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.
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Євро купували за 26,52 гривні (-4 копійки), а продавали по 26,88 гривні (-5 копійок).
За курсом валют від НБУ 22 листопада долар подорожчав на копійку і коштував 24,19 гривні. Євро ж подорожчав на 9 копійок і коштував 26,83 гривні.
Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.
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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу
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